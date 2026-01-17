Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in verdiği bir mülakata dayandırılarak kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Açıklamada, hükümetin 150 bin ABD doları tutarında konut alımı karşılığında KKTC yurttaşlığı verilmesine yönelik herhangi bir politika, hazırlık veya tasarrufunun bulunmadığı net bir dille ifade edildi.

Açıklamada, Müteahhitler Birliği Başkanı’nın da son açıklamalarında bu yönde bir taleplerinin ya da hazırlıklarının olmadığını kamuoyu ile paylaştığı hatırlatıldı.

Başbakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hukuku siyasallaştırarak KKTC ekonomisini hedef alan faaliyetlerine karşı, inşaat sektörünün ve genel ekonomik yapının güçlü kalması amacıyla sektör temsilcileri ve ekonomik örgütlerle sürekli istişareler yürütüldüğünü kaydetti. Bu kapsamda masaya getirilen tüm önerilerin ülke gerçekleri ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirildiği, ancak iddia edildiği gibi konut yatırımı karşılığında yurttaşlık verilmesinin söz konusu yol haritasında yer almadığı vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla dün gerçekleştirilen Ekonomik Örgütler Bilgilendirme Toplantısı’nda da böyle bir teklif veya önerinin gündeme gelmediği belirtildi. Toplantıda yalnızca ekonomik örgütlerin talep ve önerilerinin dinlendiği ifade edildi.

Başbakanlık açıklamasında, kamuoyunun resmi ve kurumsal açıklamaları esas alması rica edilerek, vatandaşlara saygı sunuldu.