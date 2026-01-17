Rum basınının haberine göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu sabah, Güney Kıbrıs’ın eski Cumhurbaşkanı Yorgos Vassiliou’nun ailesine taziyelerini iletmek üzere Strovolos’taki Ayasofya (Tou Theou Sofias) Kilisesi’ne gitti.

Erhürman, saat 11.40 sıralarında çok sayıda güvenlik görevlisi eşliğinde kiliseye ulaştı. Varışının ardından merhum başkanın ailesinin yanına giderek kayıplarından dolayı taziyelerini iletti. Erhürman’ın ziyaretinin kısa sürdüğü belirtildi.

Merhumun yakınlarına taziyelerini sunduktan hemen sonra kiliseden ayrıldığı kaydedildi. Vassiliou ailesine taziyelerini ileten bir diğer isim ise Ayasofya Kilisesi’ni ziyaret eden eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat oldu.