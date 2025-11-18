Toplantıya, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile diğer yetkililer katılıyor.

-Şahiner

Bütçe üzerine ilk sözü Komite Başkan Vekili, CTP milletvekili Salahi Şahiner alarak, sorulması gereken onlarca soru olduğunu söyledi. Fiber optik altyapı ile ilgili protokole değinen Şahiner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı hukukçularından konuyla ilgili görüş alınmadığı yönünde bilgileri olduğunu belirtti.

Şahiner, bu protokolü Başbakanlıkta kimin imzaladığını sordu.

Artışa neden olan kalemlere değinen Şahiner, sanayi kuruluşlarına yapılan transferler kalemindeki navlun bedeliyle ilgili soru sordu.

-Kurra

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) adına danışman Naci Kurra, Şahiner’e yanıt verdi. 2026 yılında navlun ödeme olasılığı oluşabileceğini söyleyen Kurrra, “TPIC ile yaptığımız anlaşma belki sona erecektir. Anlaşma yıllık anlaşmadır. Oluşabilecek olan navlun giderini bütçeye koymaya çalıştık” dedi.

-Aydın

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise bir soru üzerine, depolarda 48 bin ton civarında yakıt olduğunu dile getirerek, “Yılbaşına kadar en az 35 bin tonla kışa girme planımız var. Yaklaşık 25 bin ton civarında bir sevkiyatımız olacak” dedi.

-Barçın

Komite Üyesi Devrim Barçın konuşmasında, bütçe disiplinine uyulmamasını hayretler içinde izlediğini ifade etti.

Temsil giderini “yeme-içme” kalemi olarak niteleyen Barçın, bu kadar bütçe sıkısı çekilen dönemde kalemin 5 Milyon TL olmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde geçici işçi olarak işe alınan kişilerin işe gitmeden maaş çektiğini söyleyen Barçın, “O kadar personel eksiği var, bu insanları Başbakanlıktan başka yerlere görevlendirin ” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleleri hakkındaki iddialara değinen Barçın, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile ilgili bir kişinin yapacağı işler konusunda 15 Milyon TL’lik ihale olduğunu söyledi. Barçın, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ödeneğinin 35 Milyon TL’den 70 Milyon TL’ye çıktığını da ifade etti.

-Hatipoğlu

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ise, söz konusu ihalede tek bir kişinin yaptığı işler olmadığını dile getirerek, “Tek bir kişi çalışmıyor, büyük bir ekip çalışıyor” dedi. Hatipoğlu, bu konuların gerektiğinde belge sunulabilecek konular olduğunu belirtti.

Daha önce kullanımlarına verilen binaya evsizleri yerleştirmek istediklerini dile getiren Hatipoğlu, sığınma evi gibi bir merkez oluşturmak istediklerini kaydetti. Hatipoğlu, dünya standartlarında bir hizmet sunmak için ödeneğin 70 Milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na teşekkür ederek, bu alanı hep desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti, “Bu birimimize sahip çıkmak durumundayız” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun gelen şartnameleri yorumlama gibi durumu olmadığını vurgulayan Berova, ihalelerin, usul, esaslar ve olgularla yapıldığını kaydetti. Komisyonun yapısında ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Berova, teşkilat yasasının oluşturulması için adımlar attıklarını ve bir noktaya geldiklerini belirtti.

Elektronik kamu alımları platformu kurulacağını söyleyen Berova, bu sistemi hayata geçirdikten sonra daha şeffaf, sürdürülebilir yapının oluşturulmasının önünü açacaklarını kaydetti.

Komite Üyesi Salahi Şahiner ise, “adrese teslim ihale” eleştirisinde bulundu.

-Talaykurt

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt da söz alarak, üç yıl Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı yaptığını, üç bakan ile çalıştığını dile getirerek, “Hiçbir bakan arayıp, bu ihale nasıl bitti sorusunu sormadı” dedi.

Yapısal anlamda yasanın kusursuz yapıldığını ancak en büyük eksikliğin teşkilat yasası olduğunu ifade eden Talaykurt, Rekabet Kurulu’nun bir an önce bu yasadan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

-Barçın

Komite Üyesi Devrim Barçın tekrar söz alarak, Devlet Basımevi'nde bilinçli ek mesai yaratıldığı yönünde iddialar bulunduğunu kaydetti. Barçın, acil bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu da belirtti.

-Kayımzade

Devlet Basımevi Müdürü Hüseyin Kayımzade ise, ek mesai konusuna katılmadığını söyleyerek, ek mesai oranlarının yarı yarıya düşürüldüğünü vurguladı. Kayımzade, mevcut personelin çok az olduğunu, bu nedenle sıkıntılar yaşandığını söyledi.

-Özkurt

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise, BRT Geliştirme Projesi hakkındaki soruyu yanıtlayarak, BRT binasının çok kötü durumda olduğunu, haber merkezini su bastığını ve tadilat bütçesi kalemlerinin olmadığını söyledi. Özkurt, projenin bu çerçevede konulduğunu ifade etti.

-Özsaygın

İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler ve İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın da sorulara yanıt verdi. Özsaygın, hane halkına yardım anketini dört yıldır aralıksız olarak yaptıklarını kaydetti. Besimler ise, turizm anketleri projesinin bu yıl başladığını söyledi.

İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın da, turizm anketleri projesiyle amaçlarının ülkeye gelen turistlerin harcamalarını kayıt altına alarak, ödemeler dengesini iyileştirmek olduğunu kaydetti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, komitede rakamların tartışılmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, “Burası mutfaktır” dedi. Uluçay ayrıca, Başbakan ve müsteşarlara, Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanında olduğu için teşekkür etti.

KKTC’de bakanlıkların koordinasyonu ve çalışmaların, Bakanlar Kurulu aracılığıyla ele alındığını dile getiren Uluçay, Başbakanlığın öneminin KKTC sisteminde ayrı bir yer tuttuğunu söyledi.

Kamu İhale Yasası ve Rekabet Yasası’nın komitede ve Genel Kurul’da geçmesinde rol aldığını ifade eden Uluçay, iki yasanın da AB Uyum Yasası olduğunu dile getirdi. Rekabet Yasası’nın yasalarda rekabetin korunmasına yönelik işlevi yerine getirdiğini dile getiren Uluçay, “Bizim ülkemizde bu konuda sıkıntılar yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Murad ettiğimiz nokta bu değildi” diye konuştu. Uluçay, Rekabet Yasası’nın işlevselliğinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

“Bizim yapmamız gereken kendi verilerimizle geleceği şekillendirmek için projeksiyonlarımızı yapmaktır” diyen Uluçay, kalkınma hedefleri için yol haritasının önemini vurguladı.

Nüfus politikası ortaya koymak gerektiğini belirten Uluçay, yabancı ülkelerden gelecek insanların sayısının projekte edilmesi gerektiğini aksi takdirde nüfus politikasının hayata geçirilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye’deki enflasyon verileri ile KKTC’deki enflasyon verilerini karşılaştıran Uluçay, pahalılığın yaşanmaması için neler yapılabileceğine bakılması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan spor amaçlı ayrılan kaynağın fuzuli bir kaynak olmadığını dile getiren Uluçay, “Her yerde bir spor faaliyeti var. Buraya ayrılan kaynak çocukların eğitimine, geleceğine ayrılan kaynaktır” dedi.