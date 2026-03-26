Kuruldan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararıyla, Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu bünyesinde oluşturulan ve ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinden oluşan Teknik Kurul toplantısında, dijital dönüşüm projeleri, teknik altyapı çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğine dayalı süreçler ele alındı.

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin, koordineli, hızlı ve güvenli şekilde sunulmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Teknik kurul, eylem ve strateji planlamaları ile ilgili toplantılarına devam edecek.