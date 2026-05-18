Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın 08.00-10.00 saatleri arasında yol koşusu düzenlenecek.

Yol koşusu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Hamitköy çemberinde başlayacak, koşucular batı istikametine doğru devam ederek, Dikmen Yonca Kavşağı'ndan sola dönecek ve Yakın Doğu Bulvarı üzerinden Atatürk Stadyumu’na giderek, yarışı tamamlayacak.

Koşu güzergahı üzerinde koşuculara polis eskortları eşlik edecek ve geçilecek güzergahtaki tüm kavşaklar da geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yol koşusu devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.