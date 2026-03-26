Gürler için yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yayımladığı taziye mesajında, yargıç ve kaza mahkemesi başkanı olarak önemli görevler üstlenen, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Yönetim Kurulu üyeliği ve Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini de icra eden Gürler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Öztürkler, Gürler'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve halka başsağlığı diledi.

Ziya Öztürkler, 1976 genel seçimlerinde milletvekili olarak halka hizmet eden Gürler’in, siyasi yaşamı boyunca halkın menfaatlerini her zaman ön planda tuttuğunu, ülkenin demokratik gelişimine önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

Öztürkler, Gürler'in daima saygıyla anılacağını, ülkeye sunduğu hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.