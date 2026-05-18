Lefkoşa Kumsal’daki dernek genel merkezinde gerçekleştirilen genel kurul, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalıer de, konuk olarak yer aldı.

Can Sinan Karlıova başkanlığında, Taner Tekbıyık ve Erhan Boranbay’dan oluşan Divan Başkanlığı’nın yönettiği genel kurulda, Çalışma ve Mali Rapor’un okunarak oybirliğiyle aklandı ardından Birol Atasü’nün sunduğu yönetim listesi üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Yeni yönetimin ilerleyen günlerde toplanarak görevlendirmeleri yapacak.

- Atasü

Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Birol Atasü, yaptığı konuşmada bin 700’ü aşan üye sayısı ve daha mutlu, huzurlu, refah bir ülke adına taşıdıkları sorumluluk duygusuyla, ülkenin en dinamik sivil toplum kuruluşları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Polis teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Atasü, üyelere sosyal haklar sağlanması yönünde belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.