Kabulde, Başçeri’ye 20 Temmuz Fen Lisesi rozeti takılarak, anahtarlık ve çiçek takdim edildi. Ayrıca pazartesi günü Lefkoşa’da düzenlenecek 106. Yıl Korteji’nde kullanmak üzere tişört verildi.

-Başçeri: “En büyük ayrıcalıklardan birisi KKTC’deki kardeşlerimizle bizim bayramlarımızı kutlamak”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri kabulde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Benim için en büyük ayrıcalıklardan birisi KKTC’deki kardeşlerimizle bizim bayramlarımızı birlikte kutluyor olmak. Aynı milletin evlatları olduğumuzun en önemli göstergelerinden birisi” diyen Başçeri, “Ayrılmaz bir bütün olduğumuzu dünyaya böylece haykırmış oluyoruz” vurgusu yaptı.

19 Mayıs’ın, çok önemli bir günün bayramı olduğunu söyleyen Başçeri, Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla, emperyalizmle mücadelede Türk’ün yalnız bırakıldığı dönemde, umutsuzluğun hakim olduğu bir anda Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak, Anadolu insanına yeniden umut olduğunu belirtti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın, bu anlayışla hem Türkiye’de hem de KKTC’de ilelebet kutlanmasını temenni eden Başçeri, öğrencilerin, ileride devlet için önemli görevlerde bulunmasını diledi.

Öğrenciler de, kabulü nedeniyle Büyükelçi Başçeri’ye teşekkür etti.