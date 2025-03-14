Büyükelçi Başçeri’ye, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri de eşlik etti. Ziyarette Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da yer aldı.

Törende, büyükelçi tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı marşı ve saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve anıt özel defteri imzalandı. Törenin sonunda hoca eşliğinde dua okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bugün ikinci defa göreve başlamanın şerefiyle manevi huzurunuzda bulunmaktayım. Hayatınızı adadığınız hak ve bağımsızlık mücadelesindekarşılaştığınız hiçbir zorluktan yılmadınız; inancınızdan taviz vermediniz. Kıbrıs Türk Halkı, sizden aldığı ilhamla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyduğu her alanda ve her şekilde Kıbrıs Türk Halkının yanında durmaya devam edecek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük destekçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, bu kutlu dava uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”