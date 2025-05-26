Yapılan açıklamaya göre, görüşmede şehit yakınları ve gazilerin yaşadığı sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

-Benan’dan Başçeri’ye teşekkür

Büyükelçi Başçeri’ye gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Gürsel Benan, bu tür ziyaretlerin kendileri için moral ve güç kaynağı olduğunu ifade etti.

-Başçeri: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleriyle bir araya gelmek hem görevimizin hem de insani sorumluluğumuzun bir parçasıdır”

Ziyaret sırasında konuşan Büyükelçi Başçeri, şehitler ve gazilerin Türk milleti nezdindeki yerinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, gösterdikleri fedakarlıkların toplumsal birlik ve beraberliğin temelini oluşturduğunu ifade etti.

“Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleriyle bir araya gelmek hem görevimizin hem de insani sorumluluğumuzun bir parçasıdır” ifadelerini kullanan Başçeri, şehit aileleri ve malül gazilere duyulan saygı ve minnettarlığı dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.