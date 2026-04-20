Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gelen çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediye verdi. Öğrenciler de Başçeri’ye çiçek takdiminde bulundu.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp’ın eşlik ettiği heyette, bir öğretmen ve 15 ilkokul öğrencisi yer aldı.

- Başçeri: “Sizler, büyük Türk milletinizin birer ferdisininiz”

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olduğunu ifade eden Başçeri, Anadolu’da bir kurtuluş mücadelesi verildiğini anımsattı.

“Ada’da yaşayan büyükleriniz, Kurtuluş Savaşı’na destek olabilmek için ellerindeki ve avuçlarındakileri satarak Anadolu’da yaşayan kardeşlerine yardım ettiler.” ifadelerine yer veren Başçeri, Türk milletinin bir bütün olarak mücadele verdiğini ve o mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu dile getirdi.

“Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisininiz.” diyen Başçeri, kendisini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini belirtti.

Başçeri, “Sizler de ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanı, sanayicisi, öğretmeni ve doktoru olunca, Türk milletinin bütünlüğü içinde, birbirinize destek olmanın keyfini yaşayacaksınız.” ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan ettiğini anımsatan Başçeri, “Çünkü çocuklar, geleceğin teminatıdır. Bizim geleceğimiz sizlersiniz.” dedi.

Başçeri, 23 Nisan'ı Türkiye Cumhuriyeti’nin bayramını kendi bayramı bilen Kıbrıs Türkü ile birlikte kutladıklarını dile getirdi.

- Başçeri, makam koltuğunu beşinci sınıf öğrencisi İlpars’a devretti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, konuşmasının ardından makam koltuğunu Şehit Yalçın İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi Toprak Çınar İlpars’a devretti.

İlpars, iki devlet arasındaki bağları daha da güçlendireceğini ifade etti.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp da, kendilerini kabul ettiği için Büyükelçi Başçeri’ye teşekkür ederek, “Her zaman bizlerle birlikte olduğunuzun bilincindeyiz.” dedi.