Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçundan yargılanan M.S.A. hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 3 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller açıkladı. Başkan, sanığın 325 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf suçlarından mahkûm edildiğini kaydetti.

Kararda, Gazimağusa’da tutuklanan bir şahsın tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucuyu sanıktan aldığını söylemesi üzerine, Lefkoşa’daki evine operasyon düzenlendiği ve yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, sanığı kendi ikrarı ile İddia Makamı tarafından sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu buldu. Başkan, söz konusu maddenin hintkeneviri türü olduğunu ve en hafif uyuşturucu türleri arasında yer aldığını ifade ederek, ceza takdirinde bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Ancak sanığın benzer suçlar işlemiş olmasını ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirten mahkeme, sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.