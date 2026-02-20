Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptıkları sırada uyuşturucuyla yakalanan R.Z. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle daha önce tutuklanan C.C.’nin ise suçla ilgisi bulunmadığı tespit edilerek mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru G.T., 12 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Metehan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Z.’nin kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 10 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini, gerekli ifadelerin alındığını ve soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu ve KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.