Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru E.Y., olguları aktardı. Polis, 12 Şubat 2026 tarihinde zanlının, 2021 yılı içerisinde Dikmen’de sakin T.G.’den kiralamış olduğu Mehmet Ahmet Küçük Caddesi’ndeki ikametgah için yapılan bir yıllık kira sözleşmesi üzerinde değişiklik yaptığını söyledi.

Polis, zanlının evin elektrik sayacını kendi adına alabilmek amacıyla kira sözleşmesi üzerindeki tarihleri 12.01.2026-12.01.2027 olarak değiştirip sahtelediğini ve söz konusu belgeyi Lefkoşa Vergi Dairesi’ne vererek mühürletmek suretiyle tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Olayın 17 Şubat’ta polise bildirildiğini belirten polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve 18 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.