Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, "Kıbrıs'ta Bölgesel Kalkınma Yolu ile Yerel Yönetimleri Yakınlaştırmak" başlığı altında Brüksel temaslarına başladı.

Ziyaret kapsamında Avrupa Parlamentosu Üyesi, Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İlhan Küçük ev sahipliğinde Kıbrıs’tan 13 belediye başkanının katılımıyla bir de panel düzenlendi.

Kıbrıs Türk Yerel Yönetimlerinin uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırmak amacıyla gerçekleştirilen panelin açılış konuşması, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile birlikte Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından yapıldı.

İki oturumdan oluşan panelin birinci oturumunun moderatörlüğü EPC'de Kıdemli Politika Analisti ve Avrupa Dünyada Programı Başkan Yardımcısı Amanda Paul yaparken, panelist olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Dünya Bankası Yerel Yönetimler Uzmanı Valeria Morrica ve Uluslararası Şehir Yöneticileri Derneği Avrupa Direktörü Peter Agh panelist olarak katıldı.

Panelin ikinci oturumunun moderatörlüğünü ise Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilcisi Lale Şener yaparken, panelde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Yerleşim Desteği Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul panelist olarak yer aldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu da paneli izleyenler arasındaydı.

Kıbrıs'tan toplam 13 Belediye Başkanının katılım göstermesi sebebiyle bir ilk olarak nitelendirilen Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Brüksel ziyaretine katılan diğer belediye başkanları ise şöyle:

KTBB Asbaşkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser.

Ayrıca Belediye Başkanlarına bu ziyaretleri esnasında, Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, Gönyeli Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları eşlik etti.

Belediye Başkanları heyetinin Brüksel temasları 22 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.