Haber: Bahar SANCAR

Güzelyurt bölgesinde başlayan sosyal konut projesi, ülkenin genelinde olumlu karşılandı. Diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlar, tüm bölgelerde sosyal konut yapılması noktasında talepte bulunuyor. Gündem Kıbrıs muhabiri, Lefkoşa bölgesindeki muhtarlar ile konuşarak, Lefkoşa’daki sosyal konut ihtiyacını sordu.

Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu:

Yenikent Mahallesi Muhtarı Melek Arabacıoğlu, Yenikent ve Gönyeli’de 40 bine yakın bir nüfus olduğunu söyleyerek, “Tabi ki sosyal konuta ihtiyaç vardır. Alayköy tarafında başlayacak dediler.ama gönyeli’de de sosyal konuta ihtiyaç vardır. Bu bölgede yaşayan insanlar ‘İlk Evim Kredisine’ başvurdu. Güzelyurt’ta 35 hane yapılacak ama 35 haneyle çözüm olmaz. Emlak fiyatları bu kadar yüksekken devletin daha fazla toplu konut yaparak vatandaşa destek olması gerekiyor” dedi.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu:

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu, devletin sosyal konut yapmasına karşı olduğunu söyleyerek, “Sosyal konut yapılmasına karşıyım. Devletin bunu yapmasına karşıyım. Devlet değil özel sektör konut yapsın ve kontrollü olsun. Çünkü kalite düşüyor” ifadelerini kullandı.

Küçük Kaymaklı Mahallesi Muhtarı Ayşen Sütçüoğlu Serhat:

Küçük Kaymaklı Muhtarı Ayşen Sütçüoğlu Serhat, kendi bölgesinde yaşayan insanların toplu konuta ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Benim bölgemde devlet arazisi yok ama Kaymaklı’ya yakı bölgelerde devlet arazileri var ve oralara yapılırsa burada yaşayan insanlar da faydalanabilir. Bölgemde yaşayan insanların yüzde 50’si kiracıdır ve bunların hepsinin konuta ihtiyacı var” dedi.

Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker:

Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker, “Lefkoşa’da sosyal konut ihtiyacı vardır. Muhtarlara bu konuyla ilgili bilgi verilecek dendi ama hala bir şey gelmedi. Bekliyoruz. Lefkoşa’ya da sosyal konut tabi ki yapılmalıdır. İnsanlar ev kiralarını ödeyemiyor. Benim bölgemde kiralar 400-450 Sterlin civarında. Asgari ücret alan insan bunu nasıl ödesin? Lefkoşa’da sosyal konut yapılmasını destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Metehan Mahallesi Muhtarı Emine Davutoğlu:

Metehan Mahallesi Muhtarı Emine Davutoğlu, “Lefkoşa’ya da sosyal konut mutlaka yapılmalıdır. Başkentte kalan insanların da sosyal konuta ihtiyacı vardır. Burada yaşayan ihtiyaçlı insanlara ve gençlere de aynı imkânların sağlanması gerekiyor. Barınma ihtiyacı herkesin vardır. Kendisinin olmasa bile çocuğunun vardır. O nedenle en kısa sürede Lefkoşa için de sosyal konut projesi gündeme gelmelidir” diye konuştu.

Selimiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu:

Selimiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu, Lefkoşa’ya da sosyal konut yapılırsa çok iyi olur ama öyle bir arsa mı var? Çok ihtiyaç var. Kiralarda fiyatları görüyorsunuz. Surlariçi’nde her gün insanlar geliyor kiralık ev için. Bugün Lefkoşa’da kiralar 450-500 sterlin civarı. İşçi insanın ödeyebileceğinin kat kat üstündedir. Güzelyurt’tan fazla bizim ihtiyacımız var. Lefkoşa, Haspolat, Gönyeli artık bir oldu ve maalesef yer yok. İnsanların makul fiyata alabilecekleri bina kalmadı” dedi.

Kumsal Mahallesi Muhtarı Sezgin Güçlü:

Kumsal Mahallesi Muhtarı Sezgin Güçlü, Lefkoşa’da da sosyal konut ihtiyacının olduğunu söyleyerek insanların uygun fiyatlara ev sahibi olması gerektiğini ifade etti. Güçlü, “Lefkoşa’da da sosyal konut yapılmalıdır. Ancak Lefkoşa’da kentsel bir dönüşüm yapmak daha iyi olur” diye konuştu.

Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu:

Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, “Lefkoşa sosyal konut için unutuldu ne yazık ki. Kırsal bölgelere de yapılması gerekiyor evet ama bugün Lefkoşa’nın sosyal konut ihtiyacı çok fazladır. Yıllardır Lefkoşa’ya sosyal konut yapılmıyor.hem bir muhtar hem de bir vatandaş olarak Lefkoşa bölgesine sosyal konut yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Surlariçi’nde çok fazla fakir nüfus var ve bu sayı günden güne artıyor. Sosyal konutlar Lefkoşa’ya da yapılmalı ve gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmeli” dedi.

Kızılay Mahallesi Muhtarı Nesrin Güvener:

Kızılay Mahallesi Muhtarı Nesrin Güvener, Lefkoşa’ya da kesinlikle sosyal konut yapılması gerektiğini söyleyerek, “Çok fazla kiralık ev arayan insanımız var. Ancak Lefkoşa’ya sosyal konut yapılmasıyla ilgili hiçbir icraat yok. Kiralar çok yüksek. Bazı ev sahipleri bir evi 2-3 aileye kiralıyor ve Vergi Dairesi’ne bildirmiyorlar. Çok ciddi denetimlere ihtiyacımız var. Sosyal konutlar ile insanların uygun fiyata ev sahibi olmasını da destekliyorum” diye konuştu.

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Taksim Çörekoğlu:

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Taksim Çörekoğlu, “Lefkoşa’ya kesinlikşe sosyal konut yapılmalıdır” diyerek, şöyle konuştu: Lefkoşa’nın sosyal konuta Güzelyırt’tan daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü nüfus çok daha fazla. Ev arayan haddinden fazla insan var ama fiyatlar çok yüksek. 3 senedir boş olan daire var. Ev sahipleri 1 senelik peşinat, 3 aylık kapora ve 6 aylık peşim kira istiyorlar. İnsanların elinde o kadar parası olsa ev satın alır. Bu nedenle uygun fiyatlı sosyal konut en kısa sürede Lefkoşa’ya da yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.