Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ve partililerin de eşlik ettiği Başman, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başman, eşi ile birlikte alış -veriş de yaptı.

Taze Nor ve köy hellimi gibi Kültürel ürünleri sık sık pazardan aldıklarını belirten Başman, üretimin önemine vurgu yaptı.

KKTC’ye özgü niş ürünlerin, aynı zamanda yeşil hat olarak serinden dünyayla buluşma şansı olduğunu vurgulayan Başman, “Üretiyoruz. Ürettiğimizi pazarlama adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde ciddi deneyimlerimiz var. Bu aklı siyasette de hakim kılma adına yapacak çok işimiz var” dedi.



Başman , “Ticaretin ne olduğunu ilk pazar yerinden öğrenirsiniz. Üretim, sunum ve alıcı ile doğrudan buluşma… Ama vatandaşımızın alım gücü çok önemli tabi. Alım gücünü artırmak şart. Ekonomik veriler vatandaşımızın alım gücünü artırmayı şart kılıyor“ dedi.