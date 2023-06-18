UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, ülkede gençlerin yaşadığı sorunlara yönelik geniş bir değerlendirme yaptı.

Başman, Başbakan Ünal Üstel ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile yaptığı değerlendirmenin ardından, yeni dönemde milletvekili adayı olarak gençlerin sorunlarına yönelik atılacak adımları paylaştı.

Ali Başman, barınma, iş kurma, krediye kolay ulaşım, istihdam ve spor başlıkları altında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Gençler,

Seçim süreci içerisinde, tek aday formatı gereği, birçok kesimle teke tek ya da geniş katılımlı toplantılarla görüşme fırsatım oldu.

Ama benim için gençlik, gençlerin sorunları, beklentileri hep ayrı bir önem taşıyor. Bunu da gerek geçmiş spor ve sosyal yaşamımda gerekse de mevcut etkinliklerimizle gösterdik. Gençleri, bir seçim çalışması olarak değil, hayatımızın, geleceğimizin yegane temeli olarak görüyor, gençlerin önünü açtıkça, ülkenin sağlam temeller üzerinde duracağına yürekten inanıyorum.

GENÇLERE ‘İLK EVİM KREDİSİ’

Ülkemizde, birçoğunuzun, ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunların farkındayız…

İki genç evlat sahibiyim. Hangi evimizde ne kaygı varsa, benzer kaygılar, ben de taşıyorum…

Öncelikle, gençlerimizin, barınma sorunu var. Bir yanda emlak sektörü gelişirken, yurtdışından gelen talep nedeniyle, ev fiyatlarında ciddi bir tırmanış söz konusu… Bu tırmanışta, dövizin artışı ile mal ve emtia fiyatlarında döviz temelli artışın etkisi oldukça büyük. Her şeyden önce, gençlerin bu adaya aidiyetini artırmamız için öncelikle barınma sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu konuda devletimiz ve hükümetimizin ciddi ve somut adımlar atması gerekiyor. Bu, sadece siyasetin, iktidarın, muhalefetin değil tüm ülkenin önemli bir sorunudur. Gençler barınma konusunda sıkıntı yaşıyor. Yüzde 1 faizli “İlk Evim Kredisi” bu adımda atılmış çok önemli bir adımdır. Maraş Bölgesi’ndeki 1100 sosyal konut adımı da gençlerin barınma sorununa nefes aldıracaktır. Ancak yetmiyor. Partimiz UBP’nin Kırsal Kesim Arsaları uygulamasının devam ettirilmesi ve aynı zamanda bu arsalara evini yapacak gençlere de “İlk Evim Kredisi” programını geliştirmemiz gerekiyor. Zaten Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel de bu konuda gerekli sözleri vermiştir, İçişleri Bakanlığımız da çalışmayı başlatmıştır.

GENÇLERE ‘KEND İŞİNİ KUR’ İMKANI

Sevgili Gençler,

Barınma yanında gençliğimize istihdam alanları yaratma, kendi işini kurması yönünde de adımlar atıyoruz. Kalkınma Bankası ve diğer bankaların KOBİ programlarının sürdürülmesini sağlayacağız.

Bunları hükümet adına söz vermiyorum. Ben sadece bir milletvekilliğine adayım ve bunların gerçekleşmesi için var gücümle çalışacağım. Ancak Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin taahhüdü ortadadır, kayıtlara geçmiştir. Geriye bürokrasiyi hızlı bir şekilde çalıştırmak kalıyor. İşte bu bizlere de görev düşüyor. Gençlerimizin, barınma, istihdam, kendi işini kurma ve bireysel seyahat özgürlüğünü, doyasıya yaşamaları için yürütülen çabaları desteklemenin, siyasi olduğu kadar insani bir boyutu olduğunu vurgulamak istiyorum.

SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANMIŞ BİR GENÇLİK

İzolasyonlar, gençlerimizin, doğrudan seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor. Bunun günün koşullarında, global insani değerler bütünü içerisinde devam etmesine gönlümüz razı olamaz… Bu konuda diplomatik ve hukuki çabaların yoğun bir şekilde sürdüğünü biliyoruz. Kısa zamanda, Anavatan Türkiye'mizin desteği ile doğrudan uçuş konusunda tarihi adımların atılacağı yönünde güçlü mesajlar gelmektedir. Bu adımlara, elimizden gelen desteği vermek gençliğe karşı tarihi bir sorumluluğumuzdur. Bu konuda tüm milletvekili arkadaşlarım da benimle aynı doğrultuda ve aynı değer yargılarını taşımaktadır.”