Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, Güzelyurt seçim turu sırasında bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçime az bir süre kala her bölgede insanımızın yoğun sevgi gösterileri ve sıcak ilgisi ile karşılaştığını vurgulayan Başman, bu ilgiye ve sevgiye kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Başman, “Yıllardır müzakere masalarında pazarlık konusu yapılan Güzelyurt bizler için vatan toprağıdır ve yeni Kıbrıs siyasetiyle de pazarlık konusu dahi yapılamayacağı kesinleşmiştir.

Güzelyurt UBP hükümetleri döneminde ilçe yapılmıştır. Tüm engellemelere rağmen, Güzelyurt’un bugün güçlü bir ilçe olması sağlamıştır” dedi.

Başman şöyle devam etti:

“Ana vatan Suyunun Güzelyurt toprağıyla buluşması son aşamadadır. Bu yalznıca üretimi artırmayacak, ülke ekonomisine ihracat olarak ciddi katkı sağlayacaktır. Bunu birlikte başaracağız. Birlikte üreteceğiz, ihraç edeceğiz.”