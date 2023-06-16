GİAD, İŞAD ve TUTDER’i ziyaret eden Başman, güncel beklentileri dinledi, ekonomi vizyonunu paylaştı, orta ve uzun vade projelerini anlattı.

GİAD Başkanı Orhan Gavani ve yönetim kurulu üyeleri, iş dünyasından gelmiş, ülkenin ekonomik sorunlarını yakından bilen Ali Başman’a başarılar dilerken, Başman’ın genç girişimcilere yönelik adımlar atılmasına katkı koyacağına inandıklarını söylediler.

Ali Başman da ülkenin güçlü potansiyeli gençlerin önünü açmanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

Güncelliği, inovasyonu yakalamış genç iş insanlarına sahip olduklarına işaret eden Başman, genç yaşta iş hayatına atılmış ve kurumsallığı başarabilmiş bir şirketin yöneticisi olarak, gençler için tüm deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

İŞAD Başkanı Enver Mamulcü de takımdan tanıdıkları Ali Başman’ın iş dünyasının taleplerini yakından bildiğini, ekonomik çarkların dönmesinde ortaya önemli çaba koyacağına inandıklarını söyledi.

Ali Başman da sıcak ilgi ve karşılama için yürekten teşekkür ederken, yıllara dayanan gerek ticari gerekse insani dostluğu bulunan isimlerin desteğinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Başman, iş dünyasının ne istediğini, yıllarca ortaya koyduğu ayakta durma çabasına tanıklık etmediğini, doğrudan kendisinin bunu içselleştirip yaşadığını aktaran Başman, seçilmesiyle İş dünyasının mecliste sesi olmaya çalışacağını kaydetti.



Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) de Başman’ın ziyaretinden çok mutlu olduklarını vurguladılar, yürekten başarı dileklerini paylaştılar.

TUTDER, ithalat kalemleri, vergiler ve yaşadıkları tüm güncel sorunları Ali Başman’ın en iyi bilen iş insanlarından birisi olduğuna işaret ederek, seçilmesinin ekonomik siyasi yönetimi açısından önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptılar.

Ali Başman da yıllarca bu sektörde birlikte çaba harcamış, ticaret yapmış, kuruluşunda bulunmuş bir kuruluşu, şimdi böyle bir amaçla ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başman, “ Değerli dostlar, her gittiğimiz yer, evimiz gibi… Ekonomik örgütlerimizin Yakın ilgisi, bizden beklentileri beni hem mutlu ediyor hem motive ediyor hem de sorumlu hissettiriyor. Ben sizi biliyorum siz de beni… Siz ayakta durursanız, ekonomi atakta durur düşüncesini hiç unutmadan, ülke gerçeklerini, güncel ekonomik gerçeklerle birleştireceğiz ve gücümüzü birlikte artıracağız. Desteğiniz önemlidir, kıymetlidir. 25 Haziran’da meclise, ekonomik yaşamın siyasi karar alma süreçlerine gelin birlikte katkı koyalım” dedi.