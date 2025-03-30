Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın paylaşımı:

“Lefkoşa İlçesindeki bayramlaşmamızı, yeni ilçe binamızda heyecan yüklü partililerimizle birlikte yaptık.

Burada yaptığımız konuşmada son günlerin güncel konusu başörtüsü krizine de değindik ve dedik ki; “Belli bir marjinal kesim meseleyi Türkiye Büyükelçiliği üzerinden Türkiye karşıtlığı noktasına getirmek istiyor. Büyükelçiliğe kara çelenk bırakıp, Büyükelçi’ye GO HOME diyecek kadar gözü dönmüş bu marjinallerin ekmeğine yağ sürecek demeç verip, paylaşım yapmak da bu mücadeleye zarar veriyor. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz”

Yarın da sırası ile Lefke, Güzelyurt, Girne, Mağusa ve İskele İlçe binalarımızda partililerimizle kucaklaşacağız.”