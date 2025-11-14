Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının yaklaşık 150 yıldır özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiğini, hiçbir dönemde azınlık olmadığını ve Rumların Enosis hayallerine karşı durduğunu vurguladı. Cumhuriyetin bugün 42 yaşında olduğunu hatırlatan Bayar, devleti yaşatmanın şehitlere verilen bir söz olduğunu kaydetti

Bayar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, İngiliz sömürge döneminden itibaren halkın kimliğini koruduğunu, EOKA’ya karşı direniş örgütleri kurduğunu ve TMT’nin varlığı sayesinde milli mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Bayar, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtının adaya barış getirdiğini, Kıbrıs Türk halkını özgür ve egemen kıldığını, 15 Kasım 1983’te ise KKTC’nin ilanıyla devletleşmenin taçlandığını ifade etti.