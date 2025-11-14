“14 Kasım’ın, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından ‘Dünya Diyabet Günü’ olarak ilan edildiğini hatırlatan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, diyabetin dünya genelinde giderek yaygınlaştığını belirterek; özellikle obezite ve yaşam şeklinin değişimine bağlı fiziksel aktivite yetersizliğinin hastalığın başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.”

“Diyabet görülme sıklığı 40 yaşından itibaren belirgin şekilde arttı”

Bakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı tarafından 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilen Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taramasına 4 bin 388 kişinin katıldığını belirterek, taramaya katılanların %34,4’ünde (1.496 kişi) diyabet tespit edildiğini açıkladı.

Dinçyürek, verilere göre diyabet görülme sıklığının 40 yaşından itibaren belirgin şekilde arttığını kaydetti.

Diyabetin; vücutta insülin üretilmemesi, yetersiz üretimi veya etkili kullanılamaması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu hatırlatan Dinçyürek, hastalığın çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini ifade etti. Bu nedenle vatandaşların düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaptırmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bakan Dinçyürek, diyabetten korunmada sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolünün kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Her gün 30 dakika yürüyüş ve düzenli kilo kontrolünün diyabeti engellemek adına önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşlara ücretsiz tarama çağrısı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında tüm vatandaşları Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık merkezlerine davet eden Dinçyürek, isteyen herkesin açlık ve tokluk kan şekeri ölçümü yaptırabileceğini ve diyabetle ilgili bilgi alabileceğini duyurdu.

En çok kimler risk altında?

45 yaş üzerindeki bireyler,

Fazla kilolu kişiler (BKİ>25),

Birinci derece akrabalarında diyabet bulunanlar,

Kan yağları ve tansiyonu yüksek olanlar,

4 kg ve üzeri bebek doğuranlar veya gebelik diyabeti geçiren kadınlar,

Damar hastalığı hikâyesi olanlar,

İnsülin direnci bulunanlar (ör. polikistik over sendromu),

Daha önce “gizli şeker” tanısı alanlar.

Bu bireylerin daha erken yaşlarda düzenli tetkik yaptırması gerektiğini vurgulayan Dinçyürek, erken tanının hastalık kontrolü ve komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, kan şekeri normal çıksa dahi en az üç yılda bir şeker yükleme testi yapılmasını önerdi.

Diyabetin yol açtığı tehlikeler