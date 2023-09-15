Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Baybars, şunları kaydetti:KIB-TEK'te konu istihdamdan öte, siyasal bir yozlaşma konusudur. KIB-TEK'deki istihdam, iktidarın sadece devlet kurumlarını değil, o kurumları korumakla görevli kişileri de menfaat sağlayarak yozlaştırması ve sivil toplumu da siyaset kurumu gibi itibarsızlaştırmasıdır. Hatta siyasal yozlaşmanın, sivil topluma sıçramasıdır. Kurumumuzu bilerek ve isteyerek batırıyorlar diyerek, toplumu gece yarıları santral önüne dikenlerin, yönetenlerin kurumu çiftliğe dönüştürmelerine göz yumması bir yana buna katkı sağlamaları toplumun gözlerini kapatarak izleyeceği bir durum değildir. Sendikanın çalışanların haklarını koruması, kurumun liyakat ile doğru yönetilmesinin sağlanması için tepki koyması gerekirken, bana komplo kurdular diyerek usulsüzlüğün gözardı edilmesi bu toplumu ikna etmez. Sendikal ortamda layıkı ile mücadele edenleri de zan altında bırakır. Bu iktidar döneminde yaşanan siyasal yozlaşma tarihin hiç bir döneminde yaşanmamıştır. Kurumların yok edilmesi, kamu kaynaklarının heba edilmesi için alınan kararlar, denetimsizlik ve başıbozuk bir düzen yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi, siyasal yozlaşmayı, menfaat yolu ile toplumsal bir yozlaşmaya çevirerek bu işten sıyrılabileceklerini düşünüyorlar. Harcadıkları bu ülkenin geleceği, hiçe saydıkları bu ülkenin yarınları… Yanıldıklarını bu toplum onlara er ya da geç gösterecektir.