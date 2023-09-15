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Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Baybars, şunları kaydetti:

İyilikte Yarışalım Proje Yarışması’nın eserleri Evkaf’ın destekleriyle çocuklar için hazır

İyilikte Yarışalım Proje Yarışması’nın eserleri Evkaf’ın destekleriyle çocuklar için hazır

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