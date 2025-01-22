Güney Kıbrıs’ta bulunan Bayraktar Camisi’ne gerçekleştirilen saldırı kapsamında tutuklanan madde bağımlısı serbest bırakıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta bulunan Bayraktar Camisi'ne 12 Ocak 2025 tarihinde münferit bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra ikindi namazının kılındığı esnada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından cam şişelerle camiye saldırıda bulunulmuştur. Saldırganlardan birinin, elinde bıçakla ibadetlerini yerine getiren vatandaşları tehdit ettiği bilgisi tanıklar tarafından aktarılmıştır. Saldırı sonrasında camide yapılan tespit çalışmaları sonucunda maddi zararın 14 bin 500 Euro değerinde olduğu da belirtilmiştir. Olayın ilk anından itibaren bilgi verilen Dışişleri Bakanlığımız da Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü yetkilileri başta olmak üzere gerekli temaslarda bulunmuştur” denildi.

Açıklamada, "Saldırganın madde bağımlısı göçmen birisinin olduğu tespit edildi. Rum polisi tarafından tutuklanan saldırganın madde bağımlısı olduğu ve saldırıları bilinçsizce gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Rum yasalarına göre yalnızca kısa süreli tutuklu kalan şahıs, yetkili makamlar tarafından serbest bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı, şöyle devam edildi:

"Bu münferit olayın takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkilileri benzer olayların tekrarlanmaması ve ibadetlerin aksamaması adına gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.”