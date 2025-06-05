Haber: Pelin Yükselay

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar da planlarını yaptı!

Arife günü ile birlikte 5 günlük Kurban Bayramı tatilini aileleri ile ülkemizde geçirecek birçok vatandaş olduğu gibi, tercihlerini yurt dışında tatil yapmaktan yana kullananlar da bir hayli fazla!

Seyahat acenteleri ile görüşen Gündem Kıbrıs muhabiri, vatandaşların Kurban Bayramı tercihlerinin neler olduğunu öğrendi.

Vatandaşların bir bölümü Kurban Bayramı’nı Balkanlar’da geçirmeye hazırlanırken, Avrupa başkentleri de Kurban Bayramı’nda fazlaca ilgi gördü. 970 Euro'dan başlayan bu turlar vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Türkiye’de ise GAP turları revaçta…

Acente yetkilileri ne dedi?

Sayar Turizm Turlar Koordinatörü Özlem Kubilay:

Biz bu bayram ilgiden çok ama çok memnunuz. Bayram öncesi yoğun satışlar gerçekleştirdik. Müşterilerimizin ilk tercihi Balkanlar turu oldu. Balkanlar turumuz 970 Euro’dan müşterilerimizle buluştu. Öte yandan Benelüx-Paris turumuz da yoğun ilgi gördü. Kurban Bayramında Larnaka çıkışlı Dineyland turumuz da müşterilerimizin tercihine sunuldu. Bin 380 Eurodan satışa çıkardığımız bu tur büyük rağbet gördü. Bunun yanında İtalya’ya birçok müşterimiz tarafından tercih edildi. Cruise turları da yine müşterilerimizin ilgisini çeken tercihler arasında yer aldı.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:

Biz Neşeli Turizm olarak Kurban Bayramında oluşan talepten memnun kaldık. Bu bayramda en çok Avrupa başkentleri sattık. Almanya, Budapeşte ve Prag müşterilerimizin en çok ilgi gösterdiği yerler oldu. Larnaka çıkışlı yaptığımız bu rezervasyonlarda 2 gece 3 gün iki kişi 750 Euro’luk bir fiyatla müşterilerimiz Avrupa ile buluştu. Cruise turları da bu Kurban Bayramı ve de yaz sezonunda müşterilerimizden çokça talep gördü. Özellikle Norveç Fiyortları ve Batı Akdeniz müşterilerimizin gitmek istediği destinasyonlar arasında yer aldı. Türkiye bu bayramda rağbet görmedi. Yüksek uçak bileti fiyatları, insanları Larnaka çıkışlı Avrupa turlarına yönlendirdi. Bugün Antalya’ya gidiş-dönüş uçak bileti 10 bin TL’lerden başlıyor. vatandaşlar bu fiyatlar karşısında eğer Larnaka’dan çıkış yapabilme alternatifi varsa onu kullanıyor.

Arima Turizm Direktörü Meliha Özokutan:

5 Günlük Kurban Bayramı için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık ve ilgiden oldukça memnunuz. Bunun yanında iyi bir de yaz sezonu geçireceğimizi düşünüyoruz. Biz Arima Turizm olarak bu Kurban Bayramı’nda müşterilerimizin de ilgisi doğrultusunda GAP turu çıktık. GAP turumuz tam kontenjan dolu bir şekilde bugün bölgeye gidiyor. GAP turunu kişi başı 18 bin 900 TL’den satışa sunduk.