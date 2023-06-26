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Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 – 30 Haziran dönemine ilişkin hava raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yine alkol, yine kaza... Sürücü tutuklandı...

Yine alkol, yine kaza... Sürücü tutuklandı...

Bayram tatilini de kapsayan 27 Haziran-3 Temmuz arasında hava genellikle açık olacak.

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