Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1466 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 217 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücü tutuklandı ve 27 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 104’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi) ve 62’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

2 kaçak daha yakalandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.