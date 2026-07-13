Polis mahkemede, Türkiye'de yaşayan İ.Ö.'nün yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını aktardı. Şikâyetçinin, 2025 yılının Eylül ayında birlikte çalıştığı U.D.'nin, KKTC'deki gazinolarda yatırım yaparak kendisine kazanç sağlayacağını söyleyip güvenini kazandığını öne sürdüğü belirtildi.

İddiaya göre U.D., şikâyetçiye ait iki kredi kartını alarak KKTC'ye geldi ve H.T. ile birlikte kartları, sahibinin bilgisi ve rızası olmadan şans oyunlarında kullandı. Bu şekilde şikâyetçinin 1 milyon 480 bin TL zarara uğratıldığı iddia edildi.

Polis, zanlının 12 Temmuz'da KKTC'ye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı'nda tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında alınacak ifadeler bulunduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve verdiği ifadenin doğrulanması gerektiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek U.D. hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.