Von der Leyen AB Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin bugün atanacağını da kaydetti.

Sosyal medya açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten von der Leyen, bu hareketliliğin bir fırsat olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek aylarda yaşanacak gelişmeleri sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun elindeki tüm araç ve imkanlarla bu çabalara gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.