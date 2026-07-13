"Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçlamasıyla tutuklanan Y.K., soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince arandığını aktardı.

Yapılan aramada zanlının giydiği kot pantolonun sağ arka cebindeki sigara paketinin içerisinde, beyaz peçeteye sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kahverengi hap bulunarak emare alındığı belirtildi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ele geçirilen hapların analize gönderildiğini ve laboratuvar sonucunun beklendiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.