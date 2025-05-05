Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy’ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları, Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi ve Elexus Hotel”

Değirmenlik bölgesi de yarın beş saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın şebekede yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Değirmenlik bölgesine beş saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları bölgesine elektrik verilemeyecek.