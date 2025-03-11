Karaağaç köyü
Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Karaağaç Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Karpaz
Şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, bugün 10:00 ile12:00 saatleri arasında Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Lapta
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle belirtilen bölgelere 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği kaydedildi.