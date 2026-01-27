Bakan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke başta olmak üzere diğer belediyelere bağlı iştirak şirketlerinde görev yapan ve asgari ücret üzerinden sigorta yatırımı yapılan personelin bu destekten yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

“Belediyelerimizin iştirak şirketlerinde, asgari ücret üzerinden yatırımı yapılan çalışanlarımızın da özel sektör çalışanları gibi destek kapsamı dışında bırakılması söz konusu değildir” diyen Hasipoğlu, destek uygulamasının çalışanlar arasında eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini anımsattı.

Hasipoğlu, destekten yararlanmak isteyen çalışanların, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden gerekli başvuruları yapabileceklerini ifade ederek, “Tüm hak sahiplerinin başvuru sürecini takip etmelerini ve bu imkândan faydalanmalarını istiyoruz” dedi. Bugün itibariyle 15.750 başvuru yapılmıştır .

Bu destekten faydalanacak olan belediye ve şirket isimleri şunlardır :

1.LEFKOŞA BELEDİYESİ -LEFKOŞA GELİŞiM VE KALKINMA ŞİRKETİ

2.GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ-GAMABEL YATIRIM LTD.

3.GİRNE BELEDİYESİ-BELPAZ YATIRIM LTD.

GİR-BEL İŞLETMELERİ LTD.

4.LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ -ALBEL YATIRIM LTD.

5.GÜZELYURT BELEDİYESİ- GÜZBEL YATIRIM LTD.

6.DİKMEN BELEDİYESİ-BELPAK YATIRIM LTD.

7.LEFKE BELEDİYESİ-LEFBEL YATIRIM LTD.

8.MESARYA BELEDİYESİ-MESBELYATIRIM LTD.

9.ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ-

ÇESBEL YATIRIM LTD.

10.YENİENKÖY-KARPAZ BELEDİYESİ-

DİPBEL YATIRIM LTD.

11.GECiÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ-

GEÇBEL YATIRIM LTD.

12.BEYARMUDU BELEDİYESİ-GÜNMES TİC. ŞTİ. LTD.