Ziyarette hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüme kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Savaşan, “Sağlık sistemimizi el birliğiyle yeniliyoruz” dedi.

Savaşan, sağlık hizmetlerinde tam gün uygulamasının hayata geçirilmesinin, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının haklarını koruyan çağdaş bir sistem için kritik bir adım olduğunu belirtti ve bunun sağlık hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli ve erişilebilir olmasını sağlayacağını söyledi.

Sağlıkta büyük yatırımların sürdüğünü aktaran Savaşan, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin 320+320 yatak kapasitesiyle KKTC tarihinin en büyük hastane projesi olarak hızla yükseldiğini, Yeni Girne Hastanesi’nin 116 yatak ve 5 ameliyathane ile tamamlanma aşamasına geldiğini, Güzelyurt Hastanesi’nin ise tamamlanma aşamasına ulaştığını ifade etti. Ayrıca, ambulans filosunun yüzde 70 oranında büyütüldüğünü, e-reçete sisteminin hayata geçirildiğini ve dijital randevu altyapısının güçlendirilerek 1101 Merkezi Randevu Hattı’nın 30 hattan 60 hatta çıkarıldığını söyledi.

Savaşan, sağlık reformunun sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmadığını, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Devlet Laboratuvarı yasaları başta olmak üzere birçok yasa çalışmasının yapıldığını ve sağlık sisteminin tüm yönleriyle güçlendirilmesi için adımların atıldığını vurguladı.

14 Mart vesilesiyle Toplumsal Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ü minnetle anan Savaşan, görevleri başında hayatını kaybeden hekimleri ve sağlık çalışanlarını da rahmetle yad etti. Tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Savaşan, onların fedakâr çalışmalarının toplum için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurguladı.