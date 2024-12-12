Birlik Binasında yer alan toplantı, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında, K. T. Belediyeler Birliği As Başkanı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun katılımıyla yapıldı.
Toplantıda, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğlulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.
2025 yılı bütçe hazırlıklarını ele alan başkanlar, bütçe aktarmaları hakkında bilgilendirildi. KDV Oranları (Değişiklik) Tüzüğü hakkında da istişarelerde bulunan başkanlar, fikir teatisinde bulundu.
Belediye Başkanları ayrıca, gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretleri hakkında da bilgilendirildi.