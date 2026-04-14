UBP'den yapılan açıklama şöyle:

"İlçelerimizde partililerimiz ile bir araya gelmeye, istişare ve dayanışma kültürümüzü güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda, Lefkoşa İlçe İstişare Toplantımızı geniş bir katılım ve yüksek bir motivasyonla gerçekleştirdik.

Toplantımızda, hem ülke gündemine dair önemli başlıkları değerlendirme fırsatı bulduk hem de sahadan gelen görüş, öneri ve beklentileri dinleyerek yol haritamızı birlikte şekillendirdik. Teşkilatlarımızın özverili çalışmaları, birlik ve beraberlik ruhumuzun en güçlü göstergesi olmaya devam ediyor.

Ortak akıl ve istişare anlayışıyla, halkımıza daha etkin hizmet sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Katılım sağlayan, görüş ve katkılarıyla sürecimize değer katan tüm partililerimize teşekkür ediyoruz."