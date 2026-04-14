Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Cumhuriyet Meclisi’nin işleyişine ilişkin yaptığı açıklamada, Meclis çalışmalarının Anayasa, ilgili yasalar ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Dizdarlı, Meclis Danışma Kurulu’nun Başbakan Ünal Üstel’in iradesiyle şekilleneceği veya Meclis’in yol haritasının Başbakan tarafından belirleneceği yönündeki açıklamaların yasal mevzuata ters, talihsiz ve keyfi olduğunu ifade etti.

KKTC Anayasası’na göre Başbakan’ın görevleri arasında bakanlıklar arasındaki iş birliğini sağlamak bulunduğunu hatırlatan Dizdarlı, bunun dışında Başbakan’ın Cumhuriyet Meclisi’nin sevk ve idaresine ilişkin herhangi bir yetkisi ya da yükümlülüğü bulunmadığını belirtti. Dizdarlı, bu görevin Meclis Başkanı’na ait olduğunu kaydetti.

Ülkenin içinde bulunduğu kaotik duruma dikkat çeken Dizdarlı, Cumhuriyet Meclisi’nin asli görevini yasaların ve İçtüzüğün belirlediği şekil ve yöntemle yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.