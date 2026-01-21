Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ocak 2025’te belediyelerin su alış fiyatı 10,5 TL iken, Ocak 2026’da bu fiyat 24,5 TL’ye yükseldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bu artışa tepki gösteren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Sonra da hayat pahalılığını ucuzlatacak önlemler alınıyormuş diye açıklamalar yapılıyor. Bu fiyatlara göre fiyatlarını güncellemek zorunda kalınca da suçlu belediyeler oluyor. Bir yılda su temin fiyatını yaklaşık yüzde 140 artıran bir anlayış hayat pahalılığı veya enflasyon ile mücadele edemez” ifadelerini kullandı.