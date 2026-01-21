Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ocak 2025’te belediyelerin su alış fiyatı 10,5 TL iken, Ocak 2026’da bu fiyat 24,5 TL’ye yükseldi.

şunu diyen bir yazı '(b) (4) (4)(A) (A) Türkiye Cumhuriyeti nden temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi. a) Türkiye Cumhuriyeti' nden temin edilen sunun yukarıdaki (2)'nci fikrada belirtilen yöntemlerle ölçülen su mikatrına belediyeler tarafindan ödenecek birim fiyat ücret tarifesi 24,50 TL/ m²dür. Türkiye Cumhuriyeti nden temin edilen suyun ulaşmasına rağmen yerel su kaynaklarından su sağlamaya devam eden belediyeler tarafindan, yukarıdaki (2)'nci fikrada belirtilen yöntemlerle ölçülen su miktarına ödenecek ücret tarifesi 24,50 50 TL/m dür.' görseli olabilir

Sosyal medya hesabı üzerinden bu artışa tepki gösteren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Sonra da hayat pahalılığını ucuzlatacak önlemler alınıyormuş diye açıklamalar yapılıyor. Bu fiyatlara göre fiyatlarını güncellemek zorunda kalınca da suçlu belediyeler oluyor. Bir yılda su temin fiyatını yaklaşık yüzde 140 artıran bir anlayış hayat pahalılığı veya enflasyon ile mücadele edemez” ifadelerini kullandı.