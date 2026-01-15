Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in, hükümetin dört yıllık icraatlarını değerlendirdiği basın toplantısında söylediklerini hayretler içinde izlediklerini belirtti.

“Gerçeklerden uzak, pembe tablolar çizerek, hükümetin çok büyük başarılara imza attığını anlatma çabasının” ülkenin içinde bulunduğu durumu değiştirmediğini savunan Bengihan, basın toplantısında, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmadığının, kurşunlama olayının, sahte diploma skandallarının, çocukların konteyner sınıflarda eğitim aldığının, hastaların birçok ilaca ulaşamadığının, üreticilerin, hayvancıların eylem yapmak zorunda kaldığının, elektrik santralleri bakımının yapılmadığının anlatılmadığını kaydetti.

Meclis’in yasama yetkisi yok sayılarak, ülke yasa gücünde kararnamelerle yönetilmeye çalışılırken maaş artışlarıyla ilgili düzenleme yapmak için muhalefete çağrı yapıldığını ifade eden Bengihan, şu soruları sordu:

“Başbakana soruyoruz, yasa gücünde kararnamelerle hayat pahalılığı uygulamasında konsolideyi kaldırmaya çalışırken, Ceza Yasasında değişiklik yaparken, muhalefetin ve sendikaların fikrini sormuş muydu?

Yapılan erken seçim çağrılarına ‘hukuksuzluğun tavan yaptığı bu dönemde erken seçime karar verecek olan hükümettir’ diyen kendisi değil miydi?”

Başbakan’ın, 'müdür, müsteşar, milletvekili maaşlarına daha düşük, diğer çalışanların maaşlarına daha yüksek artış yapılması yönünde önerisi olduğunu ve buna sendikaların karşı çıktığını' söylediğini belirten Bengihan, bunu “samimiyetten uzak, popülist bir tutum” olarak niteledi.

Göç Yasası kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yıllardır verilen mücadelenin ortada olduğunu ve bu konuda imzalanan protokole uyulmadığını savunan Bengihan, “Halkımız şov değil, icraat beklemektedir. Yetki hükümetinizdedir. Niçin önerinizi hayata geçirmiyorsunuz Sayın Başbakan?” diye sordu.