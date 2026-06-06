Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında devriye görevi yapan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen W.D.N.M.'nin (24) üzerinde arama yaptı. Aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklanırken, soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise C.U.O.’nun (28) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı. Aramalarda toplam 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında C.U.O. ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirlenen O.K.O. (29), U.E. (25), T.O.O. (24) ve C.İ. (28) de tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.