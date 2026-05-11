Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gündem Kıbrıs Anneler Günü dolayısıyla vatandaşa mikrofon uzattı. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, anneliğin tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgularken, annelerin hayattaki yerinin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını ifade etti. Kimi annesiyle geçirdiği her günü “bayram” olarak tanımlarken, kimi ise annesini kaybetmenin burukluğunu yaşadı. Vatandaşlar, annelerini sevgiyle anarak, tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Emine Karakaşlı: Anne olmak çok güzel ve tarif edilemez bir duygu

Evlatlarının iyi ve sağlıklı olmasının anneler için her gün bayram olduğunu söyleyen Emine Karakaşlı, “Anne olmak çok güzel ve tarif edilemez bir duygu” diyerek, evlatlarının her anneler gününde bir kutlama yaptığını ifade etti.

Enecan Geldiva: Annelik sözlerle tarif edilemez

Anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Enecan Geldiva, “Annelik sözlerle tarif edilemez. Anne olmak çok güzel bir duygu. 3 tane çocuğum var ve evlatlarımla çok mutluyum” diyerek tüm annelerin anneler gününü kutladığını söyledi.

Niyazi Şentürk: Benim ben yapan varlık annemdir

Annesini 2019 yılında kaybettiğini bu nedenle de her anneler gününün biraz buruk geçtiğini söyleyen Niyazi Şentürk, “Anneler günü çok güzel bir gün ancak 2019 yılında annemi kaybettiğim için benim için buruk geçiyor. Annelerimiz sağ iken değerlerini ve kıymetlerini bilmek lazımdır. Sadece anneler gününde değil, mümkün mertebe yanlarında olmak, ihtiyaçlarında yardımcı olmak ve onlara değerli olduklarını hissettirmek gerekiyor. Kaybettikten sonra bazı şeyler için çok geç kalmışım dememek adına sağ iken annelerimizin değerini bilelim. Bugün bu şekilde bir insan olmamın yegâne kaynağıdır. Arkaya baktığımda annem, ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli bir evlat yetiştirmiş. Benim ben yapan varlık annemdir” dedi.

Meriç Gök: Bana huzuru, mutluluğu, sevgiyi öğretti

Meriç Gök, “Annem 23 yıllık hayatımda ideallerimi gerçekleştirirken yanımda oldu. Bana huzuru, mutluluğu, sevgiyi öğretti. Annemi çok seviyorum. İyi ki hayatımda. İyi günümde de kötü günümde de uzakta olsa dahi her zaman varlığını yanımda hissettirdiği için ve mücadele etmeyi bana öğrettiği için ona çok teşekkür ediyorum onu çok seviyorum” diye konuştu.

Şerife Tunçkol: Anneliği tek kelime ile özetleyebilirim o da ‘aşk’

Şerife TUnçkol, “Anne demek ve anne olmak bu hayatta benim için her şey demek. Anneliği tek kelime ile özetleyebilirim o da ‘aşk” dedi.

Murat Tezer: İyi ki bizleri var ettiler ve iyi ki varlar

Murat Tezer, bütün annelerin anneler gününü kutlayarak, “Annem benim en büyük kraliçemdir. Kadınlar ayrıca velinimetimizdir. Bizi doğuran varlıklardır. İyi ki bizleri var ettiler ve iyi ki varlar. Annelerimizin her zaman yanımızda oldu. Bütün annelerin ellerinden öper, anneler günlerini kutlarım” ifadelerini kullandı.

Behiye Andaş: Anne demek can demektir

Behiye Andaş, annesini anarak, “Anne demek can demektir. Anne olmak ise dünyanın en güzel duygusudur. Evlatlarım olmasa dünya anlamsız olurdu” diyerek tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Emel Kırıkyalı: Annelik tek kelime ile harika bir duygu

Emel Kırıkyalı, “Annelik çok güzel bir duygu ama babaanne olmak da çok güzel bir duygu. Allah herkese evlat versin ama akıllı olanlara versin. Çünkü bir çocuğu güzel yetiştiremeyeceksen neden olsun? Annelik tek kelime ile harika bir duygudur” dedi.

Rahme Soyer: Annelik kelimelerle anlatılamaz ve tarif edilemez

Rahme Soyer, anneliğin kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyleyerek, “Annelik kelimelerle anlatılamaz ve tarif edilemez. Kimse anne olmadan bu duyguyu anlayamaz. Anne deyince ilk aklıma gelen şey koruma duygusudur. Tüm annelerin anneler gününü kutlarım” diye konuştu.

Şenay Besimler: Anne olmak demek çok büyük bir sorumluk demektir

Şenay Besimler, “Anne olmak demek çok büyük bir sorumluk demektir. Anne olmak sevgi ve fedakârlık demektir. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum” dedi.

Türkan Hanım: Anne demek her şey demektir

Türkan Hanım, annelerin anneler gününü kutlayarak, “Anne demek her şey demektir. İnsanın en sevdiği varlıktır. Anne olmak ise sorumluluk gerektiriyor. İnsan her an evladını düşünüyor. Evlat sevgisi ise dünyadaki her şey demektir. Tüm annelerin gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Dervişe Kanlı Behzat- Hiran Behzat: Anne kelimesi fedakârlık demektir

Dervişe Kanlı Behzat, “Anne kelimesi fedakârlık demektir. Anne olmak ise dünyanın en güzel duygusudur. Evlat sevgisi ise dünyadaki hiçbir duygu ile kıyaslanamaz. Çok farklı” diyerek tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Kızı Hiran Behzat ise annesini “fedakâr, sevgi dolu ve anlayışlı” olarak tanımlayarak, annesini çok sevdiğini söyleyerek anneler gününü kutladı.

Nedim Yolak: Anne demek hayatın başlangıcıdır

Nedim Yolak, annesini çok sevdiğini söyleyerek, “Anne demek hayatın başlangıcıdır. Anne demek sevgi, vefa ve şefkattir. Annemin hediyesi aldım. Kendisini çok seviyorum,” diyerek anneler gününü kutladı.

Ali Kemal Bumin: Anne kelimesi herkes için çok özeldir

Ali Kemal Bumin, “Anne kelimesi herkes için çok özeldir. Annemi kelimelerle tanımlayamam. Her zor anımda benim için koşan, yanımda duran bir kişidir. Annem benim için çok özel. Onu çok seviyorum ve iyi ki var” dedi.

Şengül Mısırlıoğlu: Anne demek kutsallık demektir

Şengül Mısırlıoğlu, tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, “Anne demek kutsallık demektir. Anne doğruyu gösterendir. Tüm annelerin anneler gününü kutlarım” diye konuştu.