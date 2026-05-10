Ahmet Karaoğulları, açıklamasında, “Haklarımız, çalışma koşullarımız, nitelikli, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve demokratik toplum yapımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tam gün eğitim uygulamasını eleştiren Karaoğulları, bu uygulamanın sürdürülebilir olmadığını savundu.

Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde başlatılan, geçen hafta İskele, Karpaz, Gazimağusa ve Gazimağusa çevre okullarında sürdürdükleri eylem/grevi bu hafta Girne ve Girne bölge okullarında yapacaklarını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları yazılı açıklamasında, sendika yönetim kurulunun okul temsilcileriyle yaptığı toplantında tam gün eğitime karşı kısmi eylem/grev kararı alındığını anımsattı.

