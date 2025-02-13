Berat Kandili, “üç aylar”ın ikincisi olan şaban ayının 15’inci gecesine denk geliyor.

İslam’a göre “berat” günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor.

Hazreti Muhammed’in, Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

“Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.’ buyurur.”

Hala Sultan Camisi’nde özel program düzenlenecek

Kandil vesilesiyle Hala Sultan Camii’nde özel bir program düzenlenecek.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen’in de katılacağı program, bu akşam saat 18.00’de başlayacak. KKTC Din İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe tüm halk davet edildi.