Konuşmalara geçilmeden önce UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ın sunduğu, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi gündeminde bulunan Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi’nin geri çekilmesine ilişkin karar okunarak Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

-Barçın

Daha sonra Genel Kurulda güncel konuşmalara geçildi.

İlk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın aldı. Barçın, “Kamu Maliyesini Batırdılar, Esnafı Re’sen Vergilerle Mahvettiler” konulu güncel konuşma yaptı.

Maliyede “alarm zillerinin çaldığını” savunan Barçın, 2024’te öngörülen bütçe açığının yüzde 41 saptığını, 2025 bütçesinin tarihi açıkla Meclis’ten geçirildiğini söyledi.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın öngörülen rakamların üzerinde borçlanmaya gittiğini, borçlanmanın kamusal sağlık, eğitim ve ulaşım gibi alanlarda yatırım için değil, yandaş istihdama harcandığı savundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devrim Baçın’ı yanıtladı.

Devrim Barçın’ın 200 istihdam rakamının nereden bulduğunu soran Maliye Bakanı Berova, Barçın’ın popülizm yaptığını söyledi.

Berova, Başbakanlığa 200 geçici işçi için yetki vermediklerini belirtti.

Berova, 2025’te kamuda 400 polisin göreve başlayabilmesi için yetki verdiklerini açıkladı.

Berova, bakanlıklardaki boş kadroları doldurmak için de adım atıldığını kaydederek, “Teşkilat kadroları yetersiz olan devletin hizmet vermesi mümkün değil.” dedi.

Maliye Teftiş Dairesi’nin ek mesailerin denetlenmesi için sahada olduğunu kaydeden Berova, bu konuda hazırlanan genelgenin Başbakanlık tarafından birkaç gün içinde yayınlanacağını söyledi.

Berova, Maliye Teftiş ve Personel dairelerinin koordine ve yasanın emrettiği şekilde kamu personelinin çalışmalarını denetleyeceğini ifade etti.

Bütçe açığı konusuna da değinen Maliye Bakanı Berova, 2024’te 9 milyar küsur olan bütçe açığında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun verdiği hükümlerin ödenmesi, DAÜ’ye sağlanan desteğin rolüne de işaret etti.

Borçlanma konusuna da değinen Maliye Bakanı Berova, 6 milyar TL civarında kemikleşmiş bir maaş ve maaş niteliğinde ödeme olduğunu söyleyerek, "Kamu gelirleri 6 milyarın üzerinde değil. Şubat ayında fark oluştu. Bu fark da devletin borçlanmasıyla kapatıldı.” dedi.

Berova, bu yılı kayıt dışılıkla mücadele yılı ilan ettiklerini de vurgulayarak, “Kimsenin boğazını re’sen vergi ile sıkmak gibi bir hedefimiz yok. Herkes yasaların emrettiği vergiler ödenmekle yükümlüdür.” diye konuştu.

Berova, kredi kartı harcamalarının yüzde 1’lik geri ödemelerine ilişkin de açıklama yaparak, bu konuyla ilgili bankalarla sürekli temas halinde olduklarını ancak gerekli verilerin Maliye Bakanlığı'na ulaşmasında sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Berova, söz konusu hatanın giderilmesi için gelecek hafta içerisinde Merkez Bankası Başkanı’nın da katılımıyla bankaları bir toplantıya çağıracağını ve bu soruna çözüm bulunacağını ifade ederek “Eleştiriler haklı. Ancak aksaklık bizden kaynaklı değil.” dedi.