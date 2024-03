“Her koşulda üreten, çalışan, hizmetleriyle ülkemize değer katan, genç nesillere ışık olan, ilham veren, cesur ve emektar kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlu olsun” dedi.

Berova mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Türk Kadını, Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde yer almış, vatan savunmasında destanlar yazmış, bilimden edebiyata, ekonomik hayattan siyasete, sanattan spora, yaşamın her alanında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayarak, genç nesillere ışık olmuşlardır.

Kadın, sergilediği fedakârlık ve hoşgörüyle, sevginin, şefkatin, vefanın ve fedakârlığın sembolüdür.

Kadına yönelik her türlü şiddete ve baskıya son vermek, kadının toplumsal ve siyasal yaşama etkin bir şekilde katılmasının yolunu açmak hepimizin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, her koşulda üreten, çalışan, hizmetleriyle ülkemize değer katan, genç nesillere ışık olan, ilham veren, cesur ve emektar kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, şiddetin her türlüsünden uzak, yaşamın her alanında eşit, özgür yarınlar dileyerek, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”