Bakan Berova, "Disiplin Tüzüğü'nü eski haline getirdik. Yetki yine okul idaresinde. Barolar Birliği'nin yaptığı tüzükle ilgili açıklamasını yerinde ve değerli buluyoruz. KKTC olarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesini de 96 yılında onaylamış bir devletiz. Anayasa ve Çocuk Hakları Sözleşmesi din ve vicdan özgürlüğün uygulaması konusunda açık ve net mesajlar vermektedir" dedi.

Berova, okul idarelerinin de Barolar Birliği'nin yaptığı değerlendirme çerçevesinde bu konuyu çözeceğini ve aklı selim kararlar alacağına inandıklarını da vurguladı.

Berova, "Eğer bu gerçekleşmezse Milli Eğitim Bakanımız, öğretmen sendikalarını ve siyasi parti temsilcilerini uzlaşı masasına çağıracak. Ama buna gerek kalmadan okul idarelerimizin bu sorunu çözeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Kaynak: BRT