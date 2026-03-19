Berova, arife günü ve bayram günlerinin geçmişi hatırlama, büyükleri ziyaret etme, gönül alma ve kırgınlıkları geride bırakma açısından önemli bir anlam taşıdığını belirterek bu özel zamanların toplumdaki birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı’nın tüm İslam dünyasında sevinç ve coşkuyla karşılandığını vurgulayan Berova, mesajında “Bayramlar, paylaşmanın ve gönül birliğinin en anlamlı ifadesidir.” ifadelerine yer verdi.

Bayramların sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği, insanların birbirine daha fazla yakınlaştığı ve dayanışma ruhunun güç kazandığı özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Berova, bu günlerin toplumsal bağların kuvvetlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların ve insani dramların bayram sevincine gölge düşürdüğünü de ifade eden Berova, masum insanların hayatını kaybettiği ve ailelerin yerlerinden edildiği bu acı tabloların tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, mesajının sonunda Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.