Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mart 2026 ayı içerisinde Girne’de R.A. (E-42), R.S. (E-37) ve T.D. (E-58)’nin, Z.U.H. (E-35), S.M. (E-30), K.A.A.M. (E-37), A.J. (K-38), M.H. (E-34) ve U.F. (E-37)’ye ikametgah ve oturma izni çıkarmak maksadıyla sahte kira sözleşmesi düzenledikleri tespit edildi.

Soruşturmaya göre, söz konusu kişiler gerçekte Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan adreste kiracı olarak ikamet etmemelerine rağmen, belgeyi Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz ederek mühürletmiş ve sahtekarlıkla kayıt temin etmişlerdir. Ayrıca zanlı M.H.’nin 18.03.2026 tarihinde sahte kira sözleşmesini Girne’de bir muhtar ile Polis Müdürlüğü’nde de ibraz ettiği belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, R.A., R.S., T.D., A.J., M.H., U.F. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen R.S. (E-40) tutuklandı. Z.U.H., S.M. ve K.A.A.M. ise aranıyor. Soruşturma devam ediyor.