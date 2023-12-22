Bütçe görüşmelerine katkı koyanlara teşekkür eden Berova, CTP Genel Başkanının bütçe görüşmeleri üzerinde konuşma yaparak, gelir ve giderleri eleştirdiğini söyledi. Berova, gelirler bütçesi görüşülürken, bu eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

Maliye Bakanlığının yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi vereceğini de dile getiren Berova, 2019 yılında KKTC Meclisi’nde geçirilen Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Yasası’nın çok önemli olduğunu ifade ederek, açık, izlenebilir, şeffaf bir bütçe olgusu yaratma hedefine vurgu yaptı.

“Bir bütçe için en önemli husus gelir ve giderlerini doğru oturtabilmek ve bir sonraki yıla daha umutla bakabilmektir” diyen Berova, 6 Milyar 700 Milyon TL civarında bütçe açığı öngörüsü olduğuna işaret ederek, bütçe açığını kapatabilmek adına önlemler almak durumunda olduklarını belirtti.

Dahili KDV oranlarını artırmanın da görevlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Berova, bu konuda iki çalışmadan birincisinin otomasyon sisteminin geliştirilmesiyle görünürlüğün artırılması olacağını belirtti. Özdemir Berova, otomasyon sistemini geliştirebilmek adına adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

İthalat açısından bakıldığında gümrükten girişleri görebildiklerini dile getiren Berova, dıştan gelen gıdanın tedarikçiye ulaşma zinciri içerisindeki verilerin Vergi Dairesi ile paylaşıldığını belirtti. İkinci bir görünürlük yol haritası için e-fatura sistemine geçilmesi gerektiğini ifade eden Berova, giriş ve çıkışların net olarak görülmesiyle, fiyatlarda yüksek sapmaların görülmeyeceği günler geleceğini vurguladı.

Otomasyondaki iyileştirmeler, görünürlüğün artırılması ve Vergi Dairesi’nin çalışmaları ile gelirlerinde artış öngördüklerini ifade eden Bakan Berova, “Öncelikle gelirleri toplamada ciddi anlamda adımlar atacağız” dedi.

Yasal mevzuatlarda da düzenlemelerin çok önemli olduğunu dile getiren Berova, kripto alışverişiyle ilgili düzenlemeyi de hazırladıklarını, bunu yakında Meclis’e sunacaklarını söyledi. Yeni gelir artırıcı önlemler çerçevesinde gelirlerin artmasını beklediklerini kaydeden Berova, “Borçlanmadan 2024 yılını geçirmek en önemli hedeflerimizden bir tanesidir” dedi.

Ödenek kalemlerine mutlak uyum ve kalemlerin aşılmamasının en önemli arzuları olduğunu vurgulayan Berova, bunun kontrol ve denetim altında tutacakları en önemli unsurlardan olacağını belirtti.

Anavatan Türkiye ile yaptıkları görüşmeler ve takip ettikleri gelişmelere göre, 2024 yılının bir toparlanma yılı olacağını ifade eden Berova, 2025 yılından itibaren ise daha öngörülü bütçeler yaratabilmesi konusunda adım atılmış olacağını dile getirdi.

Berova, kişisel muafiyet, matrahlar ve vergi dilimlerini içeren düzenlemenin yapılabilmesi konusunda bu sabah sendikalarla bir araya geldiklerini de ifade etti. Maliye Bakanı Berova, 2024 bütçesinin rasyonel hazırlanan bir bütçe olduğunu kaydetti.

Devletin yasal mevzuat çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Berova, gümrükte yapılacak çalışmalarla ekonominin kayıt altında alınmasında önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin, gerek bütçesiyle, gerek varlığının devamını sağlamak açısından kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratılmasının önemini vurgulayan Berova, ambargolar nedeniyle maruz kalınan sorunları aşılması için anavatan Türkiye’nin gereken desteği ve katkıyı verdiğini söyledi.

KDV’den yüzde bir iade konusundaki aksaklıkları giderdiklerini kaydeden Berova, 2024 yılında hedefin bütçe disiplinine uymak olduğunu söyleyerek, ekonomik felaket durumu yaratabilecek bir durum olmadığı sürece 2024 yılında bütçenin öngörüldüğü gibi gideceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Berova, ağır enflasyon nedeniyle ezilen alt ve orta gelirlerdeki vatandaşların kayıplarını minimalize etme adına hayat pahalılığının realistik olarak maaşlara yansıtıldığını ve 2024 yılında da, yılda 3 kez hayat pahalılığı verileceğini dile getirdi. Berova, 2024 yılı bütçesinin faydalı olması dileğiyle konuşmasını tamamladı.

Berova’nın konuşmasının ardından Maliye Bakanlığı 38 milyar 48 milyon 576 bin 500 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra gelirler bütçesini ele almaya başladı.